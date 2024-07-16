الجيش الأوكراني: مقتل وإصابة 1110 من الجنود الروس خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أن عدد قتلى وجرحى الجنود الروس، منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية حتى الآن، بلغ 561 ألفا و400 جندي، بينهم 1110 جنود سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بين قتيل وجريح، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان لها، أن قواتها دمرت، منذ اندلاع الحرب بين البلدين الجارين، 8227 دبابة، و15413 مركبة قتالية مدرعة، و15862 نظام مدفعية، و1119 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و892 من أنظمة الدفاع الجوي، و361 طائرة، و326 مروحية، و12193 طائرة مسيرة، و 2398 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و20680 مركبة وشاحنة وقود تابعة للجيش الروسي.

وكان الجيش الروسي، قد أعلن من جهته، في وقت سابق، عن إسقاط 13 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في أجواء مقاطعات روستوف وبيلغورود، وكورسك، وفورونيج، وشبه جزيرة القرم.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الحرب، لاتزال الأنباء عن تكبيد كل طرف لآخر خسائر فادحة في الأرواح والعتاد متضاربة وغير دقيقة، إذ تشير جميع المعطيات إلى أن روسيا لم تحقق حتى الآن أهداف عملياتها العسكرية، كما لم تتمكن أوكرانيا من استعادة السيطرة على جميع أراضيها، خاصة في الشرق.