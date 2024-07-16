محافظ الوادي الجديد: المتابعة الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها

شدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على المتابعة الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، وسُبل تحسينها، وبحث المشكلات التي تواجههم من خلال المرور والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال، لقاءََ جماهيريًا مع أهالي قرى بغداد وذلك خلال جولته التفقدية بمركز باريس، بحضور عبد الناصر صالح رئيس مركز باريس، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد الزملوط، على زيادة عدد ساعات تشغيل محطة مياه الشرب التي تخدم القرية، وتجهيز مقر لإنشاء عيادة بيطرية وتوفير طبيب بها لخدمة حائزي الثروة الحيوانية، ودعم القرية بمبلغ ٢٥ ألف جنيه لإصلاح بئر مياه الري، وإعداد مقايسة لإحلال وتجديد مسجد الإيمان بالقرية بالمشاركة بين المحافظة والأهالي، وحصر احتياجات فرش المساجد بالمركز لتوفيرها.

وأشار، إلى تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد بدراسة إمكانية ربط خطوط الصرف الصحي بين قرى بغداد، جورمشين، جدة، وسرعة تخصيص وتسليم أراضي الظهير الزراعي بالقرية وربطها بنظام الزراعات التعاقدية.



