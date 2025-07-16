أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بنشر سريتين إضافيتين على الحدود مع سوريا، وذلك تجددت الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومقاتلين دروز محليين في مدينة السويداء بجنوب سوريا صباح اليوم الأربعاء، بعد ساعات من إعلان وقف لإطلاق النار.

وذكر موقع "السويداء 24" السوري أن المدينة والقرى المجاورة تعرضت لقصف كثيف بالمدفعية وقذائف الهاون صباح اليوم.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيلي كاتس، اليوم الأربعاء، إن الجيش سيواصل استهداف القوات السورية حتى انسحابها من السويداء وقد يقوم قريبًا برفع مستوى الرد.

وأكد كاتس أن على الحكومة السورية أن تكف عن التدخل في شؤون الدروز في السويداء وأن تسحب قواتها من المنطقة.