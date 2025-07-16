هآرتس: 70% من مباني غزة غير صالحة للسكن

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن ما لا يقل عن 70% من مباني غزة أصبحت غير صالحة للسكن.

ونقلت "هآرتس" عن تحليل صور أقمار صناعية وخبراء أن حجم الدمار في قطاع غزة أكبر مما كان يعتقد سابقا، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكدت تدمير 89% من المباني في رفح و84% من المباني في شمال القطاع و%78 من المباني في مدينة غزة دمرت بشكل كلي أو جزئي، مشيرة إلى أن تدمير المباني في غزة يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين بإشراف الجيش.

وأشارت "هآرتس" إلى أن المقاولين الإسرائيليون يتقاضون قرابة 5 آلاف شيكل لكل مبنى يدمرونه، موضحة أن المقاولين الإسرائيليين يضغطون لتوسيع مناطق التدمير.