استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بعد إصابة إسرائيليين دهسا في الضفة

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استشهد فلسطيني اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي بعد إصابته إسرائيليين دهسا في الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن إسرائيليين أصيبا بجروح أحدهما حرجة والأخرى متوسطة في "اعتداء دهس" في جنوب بيت لحم.

وزعمت الإذاعة أن فلسطينيا نفذ عملية الدهس بشكل متعمد ثم انقلبت السيارة فيما أطلقت قوة من الجيش تواجدت في المكان النار على السائق وأردته قتيلاً.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها بإصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي دون توفر معلومات مؤكدة حول حالته.

وكان استشهد فتى فلسطيني وأصيب أخر بجروح خطيرة مساء أمس بعد أن حاولا طعن شرطي إسرائيلي قرب المسجد الأقصى في شرق القدس.

واعتبرت حركة حماس في بيان لها أن توالي العمليات في القدس والضفة الغربية "يؤكد أن خيار المقاومة سيظل حاضرا بالمرصاد لمن يتطاول على حقوق شعبنا ومقدساته".