الهند: تخفيف القيود عن المواطنين في كشمير خلال الأيام المقبلة

أعلنت الحكومة الاتحادية في الهند، اليوم الجمعة، أنها سترفع القيود المفروضة على تحركات المواطنين ووسائل التواصل في كشمير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال محامي الحكومة توشار ميهتا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن القيود سترفع في غضون الأيام القليلة المقبلة".

وتنظر المحكمة العليا الهندية - وفقا للقناة- في عريضة مقدمة من رئيس تحرير صحيفة، تطالب بعودة خدمات الهاتف والإنترنت التي تم قطعها خلال الشهر الجاري بهدف منع الاحتجاجات، وذلك قبل أن تلغي الحكومة الوضع الخاص بكشمير.

يذكر أن الحكومة الهندية أصدرت مرسوما تنفيذيا مفاجئا في الـ 5 من أغسطس الجاري، يقضي بإلغاء الوضع القانوني الخاص لكشمير، مع إلغاء الحكم الذاتي في المنطقة، فيما يشهد القسم الهندي من المنطقة إغلاقا وتعزيزات أمنية هندية بآلاف الجنود، مع فرض حظر تجوال في المنطقة وقطع خطوط الهاتف والإنترنت.