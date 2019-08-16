 بدء تحرك ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» بعد الإفراج عنها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بدء تحرك ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» بعد الإفراج عنها

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 4:49 م | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 4:49 م

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن ناقلة النفط الإيرانية «غريس1»، بدأت تتحرك بعد قرار حكومة جبل طارق الإفراج عنها.

قالت الخارجية الإيرانية، إن طهران لم تقدم أي ضمانات بشأن عدم توجه الناقلة إلى سوريا، موضحًا أن الناقلة «غريس 1» لم تكن متوجهة إلى سوريا في المقام الأول.

وقررت المحكمة العليا في جبل طارق، صباح أمس الخميس، الإفراج عن قبطان الناقلة الإيرانية المحتجزة وثلاثة ضباط.

واحتجزت سلطات المقاطعة البريطانية، منذ عدة أسابيع، ناقلة النفط الإيرانية «غرايس 1»، بتهمة أنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم نفط، في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوروبية.


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