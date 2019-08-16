 إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة بغزة - بوابة الشروق
الجمعة 16 أغسطس 2019 7:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة بغزة

غزة - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 6:34 م | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 6:34 م

أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، واثنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بإصابة خمسة شبان بالرصاص الحي جراء مهاجمة قوات الاحتلال المشاركين في المسيرات السلمية التي جرت شرق منطقة ملكة، وشرق جباليا، وشرق البريج، وشرق خان يونس، وصفت حالتهم ما بين متوسطة إلى طفيفة.. فيما أصيب مواطنان بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا.

وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب المواطنين المشاركين في المسيرات الأسبوعية السلمية التي تنطلق كل يوم جمعة، على مقربة من الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك