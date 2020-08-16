أفادت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بارتفاع التضخم في يوليو الماضي على أساس سنوي بنسبة 1ر6%، وذلك مقابل ارتفاع بـ5ر0% في الشهر السابق.

وأرجعت الهيئة تسارع تضخم أسعار المستهلك إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في الأول من يوليو، والتي كان لها تأثير عام على التضخم السنوي.

وقد شهدت جميع الأقسام الرئيسة ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ولكن مؤشر التضخم تأثر بشكل أساسي من ارتفاع متوسط الأسعار في الأغذية والمشروبات بنسبة 3ر14% والنقل بنسبة 3ر7%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9ر5% مقارنة بيونيو. وقد انخفضت أسعار الوقود والبنزين بنسبة 1ر17% و5ر15% على التوالي، ما عوض جزئيا عن زيادات الأسعار في فئات أخرى من الاستهلاك.