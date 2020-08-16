رئيس برشلونة يعلن إقالة كيكي سيتين بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ

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أعلن جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة إقالة مدرب الفريق كيكي سيتين بعد الهزيمة المذلة في ربع نهائي دوري أبطال أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2.
وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة «كادنيا كوبي»: "بعد التشاور مع أبيدال، تمت إقالة سيتين من منصبة".