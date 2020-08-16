 رئيس برشلونة يعلن إقالة كيكي سيتين بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ - بوابة الشروق
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رئيس برشلونة يعلن إقالة كيكي سيتين بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ

علاء العزب
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 11:36 م | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 11:47 م

أعلن جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة إقالة مدرب الفريق كيكي سيتين بعد الهزيمة المذلة في ربع نهائي دوري أبطال أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2.

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة «كادنيا كوبي»: "بعد التشاور مع أبيدال، تمت إقالة سيتين من منصبة".


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