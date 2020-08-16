الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تدرك أنه لا يمكنها استخدام «آلية الزناد»

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الولايات المتحدة تدرك أنه لا يمكنها استخدام "آلية الزناد" الواردة في الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والتي تتيح للدول الأعضاء في الاتفاق إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن ظريف القول: "لا تتصوروا بأنهم لو تحدثوا بصوت عال وكرروا كلامهم بأنهم على حق. أمريكا تدرك أنه لا يمكنها استخدام آلية الزناد".

وتؤكد إيران أنه ليس من حق الولايات المتحدة استخدام الآلية بعدما انسحبت من الاتفاق النووي بصورة أحادية عام 2018.

وكتب دياكو حسيني المستشار السياسي في المكتب الرئاسي بطهران، على موقع تويتر اليوم الأحد: "على جميع الدول إبداء التضامن من أجل الدفاع عن سمعة الأمم المتحدة".

ونظم الاتفاق النووي، الذي وقعته إيران مع الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا، وتبنته الأمم المتحدة، إلغاء العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي مقابل تخليها عن تطوير أسلحة نووية.

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة وفقا للاتفاق في أكتوبر. وحاولت الولايات المتحدة تمديد الحظر عبر مجلس الأمن الدولي إلا أنها فشلت.

ويسعى ترامب الآن إلى إعادة فرض العقوبات الدولية رغم الموقف الدولي عبر "آلية الزناد".

وقال ترامب للصحفيين أمس: "سنفعل آلية الزناد.. وسترون الأسبوع القادم".

وتم منح حق تفعيل الآلية إلى المشاركين في الاتفاق النووي لاستخدامه في حال انتهاك إيران له، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018.