زعيم خضر ألمانيا يعلن تحدي تحالف ميركل على المركز الأول في الانتخابات

أعلن روبرت هابيك، زعيم حزب الخضر الألماني، تحدي تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية المقررة خريف 2021.



وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال هابيك اليوم الأحد:" من يكن في المركز الثاني عليه أن يتحدى على المركز الأول".



وأضاف هابيك:" وأنا لست مستعدا لأن يكون لدى التحالف المسيحي في ألمانيا اشتراك في المركز الأول، ونحن منذ عامين ثاني أقوى قوة سياسية في ألمانيا، وانطلاقا من هذا الموقف سنتحدى التحالف".



يشار إلى أن استطلاعات الرأي كانت أظهرت تقدما ملحوظا للخضر على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، ما جعله ثاني أقوى حزب في ألمانيا. لكن النتائج أظهرت مؤخرا تساوي كفة الحزبين أو تقدما بسيطا على الخضر.



وفي رده على سؤال حول الحزب الذي يفضل الخضر الدخول في ائتلاف معه، أو مرشح المستشارية الذي سيقدمه الخضر، أجاب هابيك إجابته المعتادة "لا شيء، فنحن اصبحنا ثاني أقوى قوة سياسية لأننا ركزنا على القضايا الموضوعية، ولأننا لم ننشغل بأنفسنا ولا باستراتيجية الحزب".



وتابع أن الوقت مبكر للغاية للحديث عن ذلك قبل 13 شهرا من الانتخابات البرلمانية " وهذا الأمر يشبه الاستمرار في الركض في الملعب قبل انطلاق صافرة بداية الدوري".



وأوضح هابيك أنه وانالينا بيربوك، شريكته في رئاسة الحزب، يمثلان " الفهم المختلف للسياسة"، أي العمل في فريق، وحذر هابيك من إضعاف قوة الحزب بالتورط حاليا في " نقاشات عبثية عن الائتلافات الحاكمة".