رفض علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم الإسماعيلي اتهام ناديه "بالتفويت" بعد الخسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد في مسابقة الدوري العام.

وقال وحيد في تصريحات لإذاعة أون سبورت :"من يتحدث عن التفويت شخصيات مريضة، لا يوجد تفويت في قاموس كرة القدم نحن لا نلعب دورة رمضانية أو دوري درجة عاشرة، الزمالك والإسماعيلي ناديان كبيران".

وأضاف :"خائف أن أبارك للزمالك يقال أننا متفقان على النتيجة، من يتحدث عن التفويت هو من له تاريخ في الأمر، ويتخيل أن الآخرين مثله، لا أريد الدخول في تفاصيل وجدال عقيم".

وتابع :"الزمالك مستواه أفضل من الزمالك، استحق الفوز، ولعب الإسماعيلي للفوز لكنه لم يوفق، أهدرنا أكثر من فرصة في الشوط الثاني، والخسارة طبيعية لأسباب عديدة منها ضغط الجدول وقوة مواجهاتنا في الجولات الأخيرة بيراميدز ثم الأهلي والزمالك".

وتابع :"أحد لاعبي الإسماعيلي قال لي كلما ألمس الكرة كنت أفكر فيما يقال.. تخيلوا الضغط وفقدان الثقة .. الكلام أثر سلبًا علينا".

وأتم :"قلت إن الإسماعيلي سيحدد بطل الدوري بمجهودنا لأنه استفزنا الحديث عن المباريات المتبقية للأهلي والزمالك".

وعن مستقبل إيهاب جلال، قال وحيد :"نركز في التجديد له وبناء فريق قوي للموسم الجديد، ولكن كل شيء وارد بشأن استمراره مع الفريق.. هو حر فيما يقوله، وهناك جلسة قريبة بينه وبين علي أبو جريشة.. ونتمنى أن نحسم هذا الملف".

وأتم :"جلال يحتاج أن يكون الفريق أقوى فنيا، طلب التعاقد مع بعض اللاعبين وتفاوضنا معهم بالفعل، ونجحت، إلا أن السيولة المالية عطلت كل شيء بخصوص صرف مقدمات العقود".