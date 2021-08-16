بلغاريا تسجل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الاثنين، 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 433 ألفاً و234 حالة.

وذكرت بوابة المعلومات الوطنية ، في تقريرها اليومي، حسبما أوردت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 18 ألفاً و344 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وبلغ إجمالي المتعافين 400 ألف و156 شخصاً بعد تعافي 178 شخصاً، في حين يتلقى 1548 شخصا العلاج في المستشفيات من بينهم 141 في وحدات الرعاية المركزة.