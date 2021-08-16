تراجعت أسعار الذهب بنحو جنيه واحد خلال تعاملات اليوم الاثنين، فى أسواق الصاغة المحلية، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى 782 جنيها، مقارنة بـ 783 جنيها بنهاية تعاملات السبت الماضي، نتيجة لانخفاض سعر أوقية المعدن الأصفر فى الأسواق العالمية، بحسب نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 انخفض إلى 670 جنيها مقارنة بـ671 جنيها، وسجل الجرام عيار 24 نحو 894 جنيها مقارنة بـ895 جنيها، كما هبط الجنيه الذهب بنحو 8 جنيهات ليصل إلى 6256 جنيها، مقارنة بـ6264 جنيها بنهاية تعاملات السبت الماضي.

وعالميا، شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين، لتهبط من أعلى مستوى لها في أسبوع مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف، على الرغم من أن تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين هدأت بعض المخاوف بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى سياسات التحفيز مبكرا، وفقا لـ«رويترز».

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1773.12 دولار للأوقية بعد أن بلغت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ السادس من أغسطس عند 1782.40 دولار، وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1775.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.1% بعد أن سجل أدنى مستوى له خلال أسبوع في الجلسة السابقة.

وكانت أسعار الذهب قد صعدت 1.5% يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد في أوائل أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، مما أدى إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى سياسات التحفيز.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي في يوليو الذي يصدر يوم الأربعاء وتصريحات رئيسه جيروم باول يوم الثلاثاء.

ومن المرجح أيضا أن تعطي بيانات مبيعات التجزئة الشهرية الأمريكية مزيدا من الدلائل حول ثقة المستهلكين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% إلى 23.53 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.6% إلى 1010.24 دولار في حين تراجع البلاديوم 0.6% ليسجل 2634.82 دولار.