ولي العهد السعودي يشارك بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين

شارك ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، أنه لدى وصول ولي العهد السعودي إلى المسجد الحرام، برفقة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، كان في استقباله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.. مضيفة أنه فور وصوله طاف بالكعبة المشرفة وأدى ركعتي الطواف، وبعد ذلك توجه إلى داخل البيت العتيق، حيث تشرف بـ غسل الكعبة، ثم أدى ركعتي السنة.

وأوضحت القناة أنه شارك بغسل الكعبة المشرفة مع ولي العهد، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف والأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة وأعضاء هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد والشيخ عبد الله بن محمد المطلق والشيخ سعد بن ناصر الشثري والشيخ بندر بن عبد العزيز بليله.