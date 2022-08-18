تركيا وروسيا توقعان على عقد تسليم أنقرة دفعة S-400 الثانية

وقعت روسيا وتركيا على عقد تسليم أنقرة الدفعة الثانية من منظومة صواريخ S-400، وفق ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

وكانت أنقرة قد أعلنت في وقت سابق عن شراء دفعة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 وفق ما قال أردوغان في حوار تلفزيوني مع شبكة (سي.بي.إس نيوز) الأمريكية.

من جانبها تعتبر واشنطن أن صواريخ إس-400 تمثل تهديدا لطائراتها المقاتلة طراز إف-35 ولنظم الدفاع الأشمل لحلف شمال الأطلسي. وتقول تركيا إنها غير قادرة على شراء نظم دفاع جوي من أي دولة حليفة في حلف الأطلسي بشروط توافق عليها.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة آخرين من العاملين بها في ديسمبر في أعقاب حصول تركيا على الدفعة الأولى من صواريخ إس-400.

واستمرت المحادثات بين روسيا وتركيا بشأن تقديم دفعة ثانية، وقالت واشنطن مرارا إن ذلك سيؤدي على نحو شبه مؤكد إلى فرض عقوبات أمريكية جديدة.