الهند: تسجيل 8 آلاف و813 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم /الثلاثاء/ أنه تم تسجيل 8 آلاف و813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 44 مليونا و277 ألفا و194 إصابة.

وذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم أيضا خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 29 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 527 ألفا و98 وفاة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 111 ألفا و252 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و638 ألفا و844 شخصا، وذلك بعدما تعافى 15 ألفا و40 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.