كييف: ضربة روسية تستهدف ميناء ريني على نهر الدانوب

قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إن ضربات نفذتها طائرات بدون طيار "درونز" روسية خلال الليل استهدفت ميناء ريني على نهر الدانوب.

وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن ضربات روسية استهدفت أحد موانئها المطلة على نهر الدانوب لكنها لم تحدد وقتها الميناء المستهدف، بحسب وكالة "رويترز".

ولأوكرانيا ميناءان كبيران على نهر الدانوب هما ريني وإسماعيل، وهما ضروريان لصادرات الحبوب الأوكرانية.

وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، قد قالت إن القوات الأوكرانية حصنت نفسها على مشارف قرية أوروزخين في منطقة دونيتسك بعدما استعادت السيطرة عليها من أيدي القوات الروسية.

وأضافت ماليار على منصة "تليجرام": "أوروزخين تحررت"، وأن "المدافعين عنا متحصنون على مشارفها".