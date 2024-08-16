 رئيس مجلس الوزراء القطري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس مجلس الوزراء القطري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة


نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 7:23 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 7:23 ص

أجرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا، مع علي باقري كني وزير الخارجية بالوكالة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.


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