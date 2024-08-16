زوجة تقتل زوجها بسكين إثر خلافات أسرية في قرية صالحجر

شهدت قرية صالحجر التابعة لمركز بسيون واقعة قتل مروعة، حيث أقدمت زوجة على طعن زوجها بسكين، مما أدى إلى وفاته، وذلك على خلفية خلافات أسرية بينهما. وتم ضبط الزوجة في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطاراً من مأمور مركز بسيون، يفيد ببلاغ من الأهالي بمقتل عادل محمد، البالغ من العمر 24 عاماً، إثر إصابته بطعنة نافذة بسلاح أبيض على يد زوجته.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من خلال فحص الجثة أنه تعرض لطعنة نافذة في بطنه أودت بحياته فوراً، بواسطة زوجته التي تبلغ من العمر 20 عاماً.

وكشفت التحقيقات عن نشوب مشادات كلامية بين الزوجين بسبب خلافات أسرية دائمة منذ زواجهما، وتطور الأمر إلى قيام الزوجة بطعنه باستخدام "سكين مطبخ" في منزل الزوجية. وأظهرت التحقيقات أن الزوجين متزوجان منذ عامين ونصف، ولديهما طفلة تبلغ من العمر عام ونصف. كما أن الزوج كان دائم التعدي على زوجته بالضرب المبرح، وقد حدثت واقعة سابقة اعتدت فيها الزوجة على الزوج وأصابته بجرح قطعي في الرأس.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير بحالتها، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة. كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة من خلال كاميرات المراقبة في المنطقة وسؤال الجيران. وتم تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة واستكمال التحقيقات.