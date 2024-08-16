أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، مجددا عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 137.8 مليارات يوان (حوالي 19.28 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.7 بالمائة.

وقالت وكالة الانباء الصينية، شينخوا، أن البنك يهدف من هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي في البلاد.

يذكر أن عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ الريبو العكسي، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.