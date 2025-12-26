علي ناصر محمد يكشف عن عرض تلقاه للعودة للسلطة بعد الوحدة اليمنية قبل 35 عاما

كشف علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، عن عرض تلقاه للعودة إلى السلطة بعد الوحدة اليمنية (في 1990).

وقال ناصر خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "علي البيض غادر إلى دولة خليجية، وعلي عبد الله صالح كردة فعل قال للملك حسين إن الرجل الذي يستحق القيادة هو الرئيس علي ناصر، فهو بطل الوحدة وكل الاتفاقيات التي وُقّعت لا علاقة لها بالبيض، ولهذا اقترحت حينها أن يأتي ليكون نائباً للرئيس ورئيساً للوزراء بدلاً من علي سالم البيض وحيدر العطاس".

وأضاف: "في صباح ذلك اليوم، حضرت أمام القصر، وكان الرئيس علي عبد الله صالح موجوداً، فسألني عن حقيبتي، وسلمت على الملك والرئيس وكبار المسؤولين، وقال لي: من الآن أنت نائب الرئيس ورئيس الوزراء".

وعن موقفه من العرض، قال: "قلت للملك إنه عندما اتفق الرئيس علي عبد الله صالح ونائبه في عام 1990 أخرجوني من اليمن، واليوم يريدون إعادتي، هذا عرض حرب، ولن أقبل لا مع البيض ولا مع علي صالح، لا مع الانفصال ولا مع الحرب"، مضيفا: "الرئيس أشاد بي كثيراً، وأنا اعتذرت للملك وغادرت، قائلاً لهم: اتخذوا قراركم في صنعاء وأبلغوني".

وتحدث عن نتائج الصراع العسكري بعد الوحدة قائلاً: "انهزم الطرف الآخر (علي البيض) وانتصر علي عبد الله صالح والفريق الذي دعمه، وهم من قياداتنا العسكرية الذين شاركوا في الدفاع عن الوحدة، بما في ذلك عبد ربه منصور وعبد الله عليوة".