خالد صبحي: تعاملنا ببسالة بعد طرد هاني في مباراة جنوب أفريقيا

أعرب خالد صبحي، لاعب منتخب مصر عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة أمام جنوب أفريقيا، في المباراة التي جمعت الفريقين، لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وتغلب منتخب مصر على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، على ملعب أدرار، في أغادير، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال خالد صبحي في تصريحات لقناة أون سبورت: "كان لابد أن نتعامل ببسالة أكثر بعد طرد هاني وفي النهاية حققنا الفوز الذي نريده".

وأضاف مدافع المصري البورسعيدي: "سنحصل على راحة مؤقتة، وسنركز على المباراة المقبلة أمام أنجولا، لمواصلة مشوارنا في البطولة".

وأتم خالد صبحي تصريحاته قائلًا: "سعداء بالتواجد في المغرب ولا نشعر بأننا خارج مصر".

وكان محمد هاني، الظهير الأيمن لمنتخب مصر قد حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول من مباراة مصر أمام جنوب أفريقيا.