هندسة كفر الشيخ تشارك في مهرجان رالي للسيارات الكهربائية بالعلمين

شاركت كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ في مسابقة "رالي" للسيارات الكهربائية، بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وعدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات، ولجان تحكيم دولية، والذي تم تنظيمها بمنطقة "أرينا العلمين" بمشاركة 43 فريقًا من 28 جامعة مصرية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان اليوم الخميس، أن مشاركة كلية الهندسة بالجامعة في هذه المسابقة تأتي في إطار دعم الجامعة الكامل للإبداع والابتكار وحرصها الدائم على تحفيز الطلبة على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم والوصول بها إلى مستويات التميز.

وأشاد بالأفكار المبدعة التي قدمها الطلبة ونفذوها والتي تعكس مهاراتهم وتفوقهم، معربًا عن سعادته بإنجازات الجامعة في العديد من المجالات.

من جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مسابقة رالي السيارات الكهربائية مصر«EVER» ، أول مسابقة من نوعها في مصر لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية.

وفي ذات السياق أكد الدكتور عبد الفتاح هليل عميد كلية الهندسة، أن الجامعة تشارك في المسابقة للمرة الخامسة بإيجابية، حيث تعتبر أن أول مسابقة تجمع بين توفير الدعم الفني والمادي للفرق المشاركة بالمسابقة، وتقام بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث تتنافس الفرق من مختلف الجامعات على تصميم وتنفيذ سيارة كهربائية جيدة الأداء وعالية الكفاءة.