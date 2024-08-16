محمد علي بن رمضان يحسم موقفه من عرض الأخدود السعودي

تحدثت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال محمد علي بن رمضان، لاعب فرينكفاروزي المجري، عن موقف النجم التونسي من عرض الأخدود السعودي.

وكشفت الشركة في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية، عن رفض العرض المقدم من الأخدود، وأن المفاوضات بين الناديين توقفت حاليًا.

وأشارت إلى أن ما صرح به حسن مرزوق، المدير الرياضي للأخدود، حول التفاوض مع محمد علي بن رمضان غير دقيق، موضحة أن بن رمضان رفض العرض السعودي بسبب عدم توافق أسلوب لعب الفريق مع متطلباته، لكنه يرحب بالانتقال إلى الدوري السعودي إذا توافرت الظروف المناسبة.

ويقترب اللنادي الأهلي من التوصل لاتفاق مع فرينكفاروزي بشأن صفقة بن رمضان، حيث طلب النادي المجري ثلاثة ملايين دولار لإتمام الانتقال، بينما وصل عرض الأهلي إلى 2 مليون و 700 ألف دولار.

وتشير التقارير الواردة إلى إمكانية إعلان الأهلي تعاقده مع محمد علي بن رمضان، اليوم الجمعة.