شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم، في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، أن مسعفين انتشلوا خمسة شهداء وثماني إصابات تعود لعائلتين، إثر قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة الدرج وسط مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، في غارة شنتها مُسيرة إسرائيلية على فلسطينيين قرب مدخل قرية الزوايدة، وسط القطاع.

وانتشل مسعفون شهيدين آخرين عقب تعرض أحدهما لإطلاق نار من طائرة "كواد كابتر" شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، وآخر جراء قصف الاحتلال منزلا شمالي المخيم.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة في منطقة مفترق الشهداء النار صوب منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على المناطق الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا بمخيم البريج وسط القطاع، وشنت غارتين شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأطلقت قنابل إنارة في أجواء المنطقة الغربية من مدينة غزة، فيما نسف الاحتلال مبان سكنية في بلدة القرارة شمال شرق قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40005 فلسطينيين وإصابة 92401 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم بسبب القيود الإسرائيلية.