مسئول أمني باكستاني لـ رويترز: إيران تبدي مرونة لكنها تتمسك بشروط مسبقة

أفاد مصدرين باكستانيين، اليوم الثلاثاء، بأن التواصل مع إيران مستمر، مشيرين إلى بذل جهود حثيثة لإحضار الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن المصدرين الباكستانيين، قولهما إن الهجمات الإيرانية على السعودية تهدد بتقويض المفاوضات.

فيما أشار مسئول أمني باكستاني لـ«رويترز»، إلى أن «إيران تبدي مرونة في المحادثات، لكنها لا تزال تصر على الشروط المسبقة».

وأوضح أن «إسلام أباد ستصطف مع السعودية بموجب معاهدة الدفاع في حال تصاعد النزاع».

واستبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتهاء المهلة التي منحها لإيران في غضون ساعات، بتحذير غير مسبوق، قائلا: «حضارة بأكملها ستموت الليلة».

ودخلت مهلة الرئيس دونالد ترامب، لإيران، ساعاتها الحاسمة، وسط غارات عنيفة الثلاثاء في مناطق متفرقة بإيران، استهدفت جسورا ومنشآت للبنية التحتية.

وتنتهي المهلة التي منحها ترامب لإيران، لفتح مضيق هرمز والتوصل لوقف إطلاق النار، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن، الـ12:00 بتوقيت جرينتش، الثلاثاء.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم الثلاثاء: «حضارة بأكملها ستندثر الليلة، ولا أريد أن يحدث ذلك.. لكنه من المرجح أن يحدث».

وأضاف: «التغيير الجذري والشامل للنظام في إيران تحقق، وتسود عقول مختلفة؛ أكثر ذكاءً وأقل تطرفًا.. من يدري، ربما يحدث شيء رائع ثوري الليلة».

وأشار إلى أن الليلة تعد واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد، مختتمًا: «47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرًا».