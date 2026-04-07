أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وصول ثلاث أوناش رصيف عملاقة، وعدد 6 أوناش ساحة إلى المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2 ) بميناء سفاجا، وذلك في إطار استكمال أعمال البنية الفوقية للمحطة التي يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير، وفي إطار تنفيذ وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح، السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن وصول هذه الأوناش من فئة "سوبر بوست باناماكس"، المصنعة من قبل شركة شانغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة "زد بيه إم سي"، العالمية الرائدة في تصنيع الرافعات الصناعية، خطوة هامة في إطار استكمال أعمال البنية الفوقية للمحطة منوها إلى أن أوناش الرصيف العملاقة الثلاثة (طراز STS) التي وصلت إلى رصيف المحطة تعد من رافعات المناولة العملاقة القادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، كما تعد عنصرا أساسيا لتسريع دورة تداول الحاويات ورفع كفاءة الأداء.

وأضافت أن أوناش الساحة الستة من طراز RTG، فهي تعمل آليًا داخل الساحات وتعتمد على أنظمة ذكية في تحديد مواقع الحاويات وترتيبها، ما يقلل من الأخطاء البشرية ويعزز من الكفاءة التشغيلية للمحطة التي ستعزز شبكة الربط بين مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ومسارات الشحن العالمية، وتعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد والتي ستسهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد، وربطها بالميناء، مع جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا.

وتابعت أنه يساهم أيضا في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، كما تعتبر المحطة جزء رئيسي بالممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور) أحد الممرات اللوجستية الدولية الـ ٧ التي تنفذها مصر بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

جدير بالذكر أن مساحة المحطة تبلغ 776 ألف متر مربع تقريبا، مع رصيف بطول 1100 متر، وعمق 17 متر، وتم الانتهاء من من أعمال البنية التحتية بنسبة 100%، التي نفذتها شركات وطنية مصرية متخصصة " ومن المخطط أن تستوعب المحطة نحو 2 مليون حاوية سنويا، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن، كما تضم المحطة مرافق متعددة تشمل مباني إدارية وورش عمل ومستودعات ومرافق حكومية، مدعومة ببنية تحتية شاملة من الطرق ومرافق للخدمات العامة وأنظمة للأمن والسلامة.

وكانت الوزارة قد أعلنت توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري مع مجموعة موانئ أبوظبي (ADX ADPORTS) لتشغيل الموانئ الدولية وذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لضمان أعلى مستوى من الكفاءة ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، والنهوض بالاقتصاد القومي، وتأهيل الموانئ البحرية، وجذب خطوط الملاحة والتجارة العالمية.