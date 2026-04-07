مشاركة لاعب موقوف تكبد الوكرة خسارة مباراة بالدوري القطري

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اعتبار نادي الوكرة خاسرا بنتيجة 3-0 في مباراته ضد قطر، والتي أقيمت في الثالث من أبريل الحالي.

ويأتي هذا القرار الذي أعلنه الاتحاد القطري عبر حسابه على "إكس" بسبب مشاركة الجزائري رضوان بركان لاعب الوكرة في المباراة، على الرغم من تعرضه للطرد المباشر في مباراة ضد الشمال بتاريخ 12 مارس، لينال عقوبة الإيقاف مباراتين بسبب اللعب العنيف، ما يعني أنه كان لا يحق له المشاركة في مباراة قطر.

ويضم الوكرة بين صفوفه نجم الأهلي السابق، ولاعب منتخب مصر حمدي فتحي، والذي شارك أساسيا في تلك المباراة، وتم اختياره ضمن فريق الأسبوع بعد التألق في الفوز الكبير 4-1، غير أن المشاركة غير القانونية لبركان قد أضاعت نقاط المباراة على الوكرة الذي سيظل في نفس مركزه الثامن، ولكن برصيد 23 نقطة بدلا من 26، فيما يتقدم قطر إلى المركز السادس وله 31 نقطة بفارق الأهداف عن العربي الخامس.