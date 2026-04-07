المؤلف حسام موسى يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية من الإصابة بجلطة في القلب

غادر المؤلف حسام موسى المستشفى، بعد استقرار حالته الصحية؛ حيث كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة بعد تعرضه لأزمة قلبية يوم الجمعة الماضي.

ووجه حسام كلمة لكل متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيها: "الحمد لله قدر ولطف، خرجت من المستشفى والحالة مستقرة.. أشكركم جدا، ربنا يديم الود والمحبة وتتردلكم في المناسبات السعيدة".

وكشفت الفحوصات عن إصابة حسام موسى بجلطة في الشريان التاجي، ما استدعى التدخل الطبي العاجل وتركيب دعامة، قبل نقله إلى وحدة الرعاية المركزة، حيث خضع للمتابعة الطبية.

وبدأ حسام موسى مشواره الفني عام 2006 من خلال مسلسل "لما يعدي النهار"، وقدم عددا من الأعمال التليفزيونية، من أبرزها "العقرب" بطولة منذر رياحنة وريم البارودي، وإخراج الراحل نادر جلال، قبل أن يعيد التعاون مع المخرج نفسه في مسلسل "كيكا على العالي".

وفي السينما، قدم فيلم "قلب الأسد" بطولة محمد رمضان وحورية فرغلي، ومن إخراج كريم السبكي.

أما أحدث أعماله فهو مسلسل "استراحة محارب" الذي لم يُعرض بعد، ويشارك في بطولته هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، ومحمد أبو داوود، ومن إخراج جمال عبد الحميد، وتدور أحداثه حول بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب.