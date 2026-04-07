بمناسبة أعياد الربيع تقيم دار الأوبرا المصرية حفلاً للدارسين بأقسام ذوى القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور محمد عبد الستار فصلى الكورال تدريب وقيادة ميرفت فريد همام والبالية تصميم وتدريب عيشة فؤاد وذلك فى السادسة والنصف مساء الخميس 9 أبريل على مسرح الجمهورية.

تتضمن فقرة فصل الكورال مختارات من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها الدنيا ربيع، قلبى دليلى، حاجه غريبة، صغيرة على الحب، احنا الثلاثة، ياحلو صبح، الف مرة وغيرها .. آداء مريم طارق، فاطمة محمود، عز الدين سامح، حنين سامح، ريم هانى، أميرة محمد، كنزى، رؤى، كريم، آلاء عبد العزيز، نهى السيد، مروان، اياد، منة، زياد، مصطفى، كريم جابر، أصالة نصار، مصطفى عبد الرحمن، صفاء محمد، مروان أحمد، فريدة إسلام، أميره عزت، عز الدين سامح، كريم عصام، جاسمين طارق، أبو القاسم.

كما يشارك فصل الباليه بتابلوهات حركية مبتكرة تم تصميمها على ألحان عربية وعالمية منها مارش كسارة البندق، سو يا سو، نقدر نعملها، و التحية على أغنية صاحبى يا قوى.

جدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساماً مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.