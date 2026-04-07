ترامب عن إيران: ربما يحدث شيء رائع وثوري اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ربما تشهد «حدثًا رائعًا وثوريًا اليوم»، مشيرًا إلى أن «التغيير الجذري والشامل للنظام في إيران تحقق».

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم الثلاثاء: «حضارة بأكملها ستندثر الليلة، ولا أريد أن يحدث ذلك.. لكنه من المرجح أن يحدث».

وأضاف: «التغيير الجذري والشامل للنظام في إيران تحقق، وتسود عقول مختلفة؛ أكثر ذكاءً وأقل تطرفًا.. من يدري، ربما يحدث شيء رائع ثوري الليلة».

وأشار إلى أن الليلة تعد واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد، مختتمًا: «47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرًا».

ورفضت طهران، أمس الإثنين، مقترحا لوقف إطلاق النار في الحرب المتواصلة منذ أكثر من شهر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقدمت إيران للوسيط الباكستاني عشرة شروط لذلك، منها: إنهاء النزاعات في المنطقة، ووضع بروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، وإعادة الإعمار، ورفع العقوبات.

وتسعى دول عدة لإيجاد حل دبلوماسي، يضع حدا للحرب التي بدأت إثر هجوم للولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي، على إيران التي ترد بإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار «مسيرة» على أهداف في أنحاء الشرق الأوسط.

وصعد ترامب من نبرته حيال إيران في الأيام الأخيرة، وأمهلها حتى الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت واشنطن، للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، أو مواجهة قصف مدمر على منشآت الطاقة والجسور.