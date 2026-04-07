السياحة تنظم رحلات تعريفية لوكلاء سياحيين لزيارة الوجهات السياحية المصرية

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عددا من الرحلات التعريفية للترويج للمقصد السياحي المصري، حيث استضافت وفدا يضم أكبر 21 وكيلا سياحيا من أهم وكلاء البيع بالسوق التشيكي بالتعاون مع منظم الرحلات التشيكي "Coral Travel"، ووفدا يضم مسئولي منظم الرحلات الإيطالي "Alpitour Group"، ووفدا صحفيا تابعا لمنظم الرحلات الألماني "TUI" بمشاركة "TUI Care Foundation".

استهدفت الرحلات زيارة عدد من الوجهات السياحية المصرية بهدف إبراز المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة والمزايا التنافسية العديدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مصر كوجهة مستقبلية واعدة في نمط السياحة المستدامة والخضراء.

وقد تضمن البرنامج السياحي للوكلاء السياحيين زيارة مدينتي الغردقة ومرسى علم، فيما تضمن البرنامج السياحي لمسئولي "Alpitour Group" زيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بمدينتي القاهرة والجيزة، حيث أجروا جولة بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومنطقة خان الخليلي.

كما تضمن البرنامج السياحي للوفد الصحفي من دول كل من: ألمانيا والنمسا والبرتغال والمملكة المتحدة وسويسرا واليونان والمنطقة الإسكندنافية، زيارة مدن الغردقة والقاهرة والأقصر.

وعلى هامش هذه الرحلات التعريفية، التقى الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بهذه الوفود؛ حيث استعرض المنتجات السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، ولاسيما الجديدة، وكذلك الوجهات السياحية المتنوعة، وأبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، بالإضافة إلى الحديث عن جهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية السياحية وتنفيذ مشروعات كبرى وتشجيع الاستثمار السياحي.

كما تم عقد اجتماع مهني بين مسئولي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المختصين بالسوق الإيطالي ومسئولي منظم الرحلات "Alpitour Group"، تم خلاله بحث سُبل تعزيز التعاون للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في السوق الإيطالي وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه.

وتم مناقشة الخطة الاستراتيجية المقترحة للتنسيق والتعاون مع الهيئة من خلال تنفيذ حملات دعائية مشتركة مباشرة وغير مباشرة وتنظيم عدد من الأنشطة المهنية الترويجية، ولاسيما في إطار حرص منظم الرحلات الإيطالي على استمرار تواجد مصر كوجهة سياحية رائدة متكاملة للسائحين الإيطاليين، خاصة وأنه يركز مبيعاته بشكل كبير على نمطي السياحة الترفيهية والكلاسيكية التي تحظى باهتمام السائحين الإيطاليين، وخاصة في مدينتي شرم الشيخ ومرسى علم بالإضافة إلى مدينة القاهرة والرحلات النيلية في الأقصر وأسوان، بما يعزز ويدعم الحركة السياحية الإيطالية الوافدة للمقصد المصري.