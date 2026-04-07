ضبط سيدة تعدت على طفلة بالضرب لاستغلالها فى أعمال التسول بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على سيدة تعدت على طفلة بالضرب لاستغلالها فى أعمال التسول واستجداء المارة بمنطقة العطارين بالإسكندرية.
كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة بالتعدى على طفلة بالضرب وإستغلالها فى أعمال التسول واستجداء المارة بمنطقة العطارين بالإسكندرية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة والطفلة الظاهرتان بالصورة المشار إليها (مقيمتان بمنطقة أول العامرية)، وبمواجهتها أقرت بأن الطفلة نجلتها وقيامها بإستغلالها فى أعمال التسول واستجداء المارة وأنها قامت بالتعدى عليها بالضرب بقصد تأديبها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.