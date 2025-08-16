خوان جارسيا على رأس قائمة برشلونة لمباراة ريال مايوركا في الليجا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا لمواجهة ريال مايوركا، في الدوري الإسباني.

ويلتقي برشلونة مع نظيره مايوركا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة تواجد الحارس الإسباني خوان جارسيا، بعد نجاح الفريق في تسجيله عقب الغياب الطويل لتير شتيجن.

كما تواجد النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد في قائمة النادي الكتالوني، على الرغم من عدم الإعلان عن تسجيله بشكل رسمي، إلا أنه من المقرر أن يتم تسجيله قبل المباراة بساعات.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينا، خوان جارسيا، كوشين.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، أندرياس كريستينسن، جولز كوندي، إيريك جارسيا، جوفري.

خط الوسط: جافي، بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، درو، جيليرمو، فيرنانديز.

خط الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، رافينيا، ماركوس راشفورد.