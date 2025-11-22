 الرئيس الاندونيسي وستارمر يبحثان خطة لإطلاق شراكة استراتيجية بين بلديهما - بوابة الشروق
السبت 22 نوفمبر 2025 10:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الاندونيسي وستارمر يبحثان خطة لإطلاق شراكة استراتيجية بين بلديهما

جاكرتا - (د ب أ)
نشر في: السبت 22 نوفمبر 2025 - 10:09 م | آخر تحديث: السبت 22 نوفمبر 2025 - 10:09 م

ناقش الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خططا لإطلاق شراكة استراتيجية بين الدولتين، حسبما ذكر سكرتير مجلس الوزراء الإندونيسي.

ونقلت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية، اليوم السبت، عن سكرتير مجلس الوزراء الإندونيسي تيدي إندرا ويجايا قوله في منشور عبر إنستجرام، إن القائدين تبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية خلال اجتماع افتراضي اليوم السبت.

وأضاف: "وناقش الطرفان في تلك المناسبة رسميا إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين إندونيسيا والمملكة المتحدة، التي من المتوقع أن تشكل إنجازا جديدا في التعاون بين البلدين".

وقال إن برابوو وستارمر استكشفا الفرص الرامية إلى تعميق التعاون البحري، مشيرا إلى وجهات نظرهما المشتركة بشأن الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني البحري وتبادل المعلومات والمبادرات المشتركة الرامية لتعزيز إمكانيات قوات إنفاذ القانون.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك