الرئيس الاندونيسي وستارمر يبحثان خطة لإطلاق شراكة استراتيجية بين بلديهما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ناقش الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خططا لإطلاق شراكة استراتيجية بين الدولتين، حسبما ذكر سكرتير مجلس الوزراء الإندونيسي.

ونقلت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية، اليوم السبت، عن سكرتير مجلس الوزراء الإندونيسي تيدي إندرا ويجايا قوله في منشور عبر إنستجرام، إن القائدين تبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية خلال اجتماع افتراضي اليوم السبت.

وأضاف: "وناقش الطرفان في تلك المناسبة رسميا إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين إندونيسيا والمملكة المتحدة، التي من المتوقع أن تشكل إنجازا جديدا في التعاون بين البلدين".

وقال إن برابوو وستارمر استكشفا الفرص الرامية إلى تعميق التعاون البحري، مشيرا إلى وجهات نظرهما المشتركة بشأن الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني البحري وتبادل المعلومات والمبادرات المشتركة الرامية لتعزيز إمكانيات قوات إنفاذ القانون.