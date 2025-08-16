محافظ كفرالشيخ يعلن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد فيروس الحمى القلاعية

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد فيروس الحمى القلاعية (العترة الجديدة SAT1) بجميع قرى ومراكز المحافظة، والتي رصدت مؤخرًا في عدد من دول الجوار، في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مقدما خالص الشكر إلى الوزير علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الحملة تُعد واحدة من المبادرات القومية المهمة التي تنفذها وزارة الزراعة، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ الحملة على أكمل وجه، من خلال توفير جميع الإمكانات اللازمة وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بمواصلة جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ الحملة بكفاءة، وتقديم التيسيرات لمربي الماشية بمختلف القرى، إلى جانب تنفيذ خطة التحصينات الدورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية، ودعم صغار المربين، ورفع كفاءة الأداء البيطري على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب شكري وكيل وزارة الطب البيطري بكفرالشيخ، أن الحملة تُنفذ من خلال 120 لجنة بيطرية وقائية موزعة على مستوى المحافظة، ومجهزة بكل المستلزمات من لقاحات وأدوات ووسائل الترقيم والتسجيل، فضلًا عن فرق الإرشاد والتوعية التي تعمل على رفع وعي المربين بأهمية التحصين، تحت إشراف ومتابعة مباشرة من المديرية؛ لتذليل أي عقبات تضمن نجاح فعاليات الحملة.

وناشدت مديرية الطب البيطري، جميع مربي الماشية، سرعة التوجه إلى اللجان البيطرية المنتشرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتحصين الحيوانات؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية، وضمانًا لصحة المواطنين وسلامة الغذاء.