بوتين يعرب عن سروره بالمحادثات مع ترامب في ألاسكا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بنتائج قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.

وقال بوتين قبل الاجتماع بممثلي القيادة الروسية في الكرملين، حيث يعتزم توضيح تفاصيل القمة فى اجتماع مغلق : "لقد كانت المحادثة صريحة تماما وغنية المحتوى، ومن وجهة نظري، وهى تقربنا من الحلول المرجوة".

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عنه القول: "لم نحظ بمفاوضات مباشرة من هذا النوع على مثل هذا المستوى منذ أمد طويل".

وأشار بوتين إلى أن روسيا تقدر موقف الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بضرورة الإنهاء السريع للأعمال العدائية في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسي "سنرحب بهذا أيضا ونرغب في حل جميع المسائل بوسائل سلمية". ورغم ذلك تشن القوات الروسية منذ فبراير 2022 حربا شديدة ضد أوكرانيا، وتسيطر على نحو خمس الدولة المجاورة.

ولم تتمخض القمة التي انعقدت في أنكوراج عن نتائج ملموسة فيما يتعلق بحل سلمي سريع. وما زالت روسيا غير راغبة في التخلي عن الحد الأقصى لمطالبها .