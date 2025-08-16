تعليم شمال سيناء ينهي استعداداته لانطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة (نظام حديث – نظام قديم) والمقرر بدايتها صباح السبت وتستمر حتى الثلاثاء ٢٥ أغسطس وذلك وفقًا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال رضوان، في بيان، إن الامتحانات ستعقد أمام ٣ لجان رئيسية موزعة على نطاق الإدارات التعليمية بالمحافظة، وهي: لجنة أحمد عسكر الثانوية بالعريش: مادة اللغة العربية (٣٢ طالبًا نظام جديد – ٥ طلاب نظام قديم)، مادة التربية الدينية (٨٦ طالبًا نظام جديد – ٢ طلاب نظام قديم) ، ولجنة الغزالي الثانوية بالشيخ زويد: مادة اللغة العربية (١٥ طالبًا نظام جديد – ٢ طلاب نظام قديم)، مادة التربية الدينية (٢٥ طالبًا نظام جديد) ، و لجنة شريف عمر الثانوية ببئر العبد: مادة اللغة العربية (١٩ طالبًا نظام جديد)، مادة التربية الدينية (١١ طالبًا نظام جديد).

وأضاف أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب والإضاءة الجيدة والمراوح الثابتة لضمان راحة الطلاب، وتسليم العصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة الإلكترونية، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية والتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان.

وأشار رضوان إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية بها لجان، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات وحل المشكلات بشكل فوري، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات الوزارية التي تضمن الانضباط وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأوضح أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان وأوراق الأسئلة والإجابات، ومع مديرية الصحة والتأمين الصحي لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة، إلى جانب نشر سيارات إسعاف للتدخل السريع عند الحاجة، مشددًا على تطبيق إجراءات مكافحة الغش بكافة أشكاله لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.