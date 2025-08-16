نيفيل: دموع صلاح تجسّد الفرح والحزن في آنفيلد

أشاد جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد السابق والمحلل بشبكة "سكاي سبورتس"، بالمشهد المؤثر الذي أعقب فوز ليفربول 4-2 على بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، حين لم يتمكّن محمد صلاح من حبس دموعه أمام جماهير آنفيلد.

وكان النجم المصري قد أحرز الهدف الرابع للريدز في الوقت القاتل، قبل أن يتأثر بأهازيج جماهير ليفربول التي خصّت زميله الراحل ديوجو جوتا بالتحية، عقب رحيله المأساوي الشهر الماضي رفقة شقيقه أندري سيلفا في حادث سير قرب الحدود الإسبانية-البرتغالية، وهي الفاجعة التي تركت أثرًا عميقًا في النادي وجماهيره.

وقال نيفيل في تصريحات صحفية: "تدفقت المشاعر من صلاح بشكل واضح. سيكون الموسم مليئًا بهذه اللحظات بالنسبة للاعبين والجماهير، فكل انتصار أو خسارة سيعيد إلى الأذهان غياب زميلهم وصديقهم الذي أحبوه كثيرًا."

وأضاف: "الأمر محزن للغاية، لكن ما رأيناه من محمد صلاح كان بالفعل لحظة استثنائية، جمعت بين نشوة الانتصار وحرقة الفقدان."

وقاد صلاح ليفربول للفوز على بورنموث بنتيجة 4-2، مسجّلًا أول أهدافه في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.