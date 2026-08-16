 ماروتشكو: القوات الروسية تتقدم على جبهة بطول 10 كيلومترات قرب أولخوفاتكا في مقاطعة خاركوف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماروتشكو: القوات الروسية تتقدم على جبهة بطول 10 كيلومترات قرب أولخوفاتكا في مقاطعة خاركوف


نشر في: الأحد 16 أغسطس 2026 - 6:55 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2026 - 6:55 ص

 صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو بأن القوات الروسية تواصل تقدمها بالقرب من بلدة أولخوفاتكا في مقاطعة خاركوف على جبهة تمتد لنحو 10 كيلومترات وتنفذ عمليات تمشيط للمنطقة.

 
 

وقال ماروتشكو في تصريح لوكالة "تاس": "بالحديث عن أولخوفاتكا في خاركوف، فإن خط التماس القتالي يمتد الآن على طول طريق دولجانكا - تشوغونوفكا السريع، وتعمل قواتنا عمليا على قطاع يمتد لـ 10 كيلومترات".

وأضاف: "يجري حاليا تمشيط هذا القطاع في منطقة أولخوفاتكا بشكل منهجي".

وأوضح ماروتشكو أنه يتعين على القوات الروسية تدمير منطقة محصنة تمركز فيها العدو إلى الشمال الغربي من أولخوفاتكا، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح بزيادة وتيرة تقدم القوات الروسية في هذا المحور.

 
وكان ماروتشكو قد أفاد في وقت سابق بأن القوات الروسية بدأت تثبيت مواقعها في الجزء الشمالي من أولخوفاتكا.


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