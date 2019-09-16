حمودي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد انضمامه إلى بيراميدز

وجه أحمد حمودي، المنضم حديثا لبيراميدز رسالة إلى جماهير الأهلي بعد رحيله عن صفوفه، بعدما فسخ عقده مع القلعة الحمراء.

وأعلن بيراميدز، اليوم الاثنين، ضم حمودي في صفقة انتقال حر، بعدما بات لاعبًا حرًا عقب رحيله عن الأهلي.

ونشر حمودي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أريد أن أشكر جماهيري ولاعبي وإدارة النادي الأهلي، فمنذ اليوم الأول بالنادي حاولت بذل كل الجهد لإسعادة جماهير النادي ، في فترة من أهم وأجمل فترات حياتى واجهت فيها أيام سعيدة كثيرة وأيضا بعض الأيام الصعبة".

وأضاف: "اليوم أعلن بدء خطوة جديدة في مسيرتي الكروية فهي خطوة جديدة بالفعل لكن جماهير الأهلي ستظل في قلبي، فالجماهير دعمتني طوال فترة وجودي في النادي في الانتصار قبل الخسارة، وفي خطوتي الجديدة ستظل الجماهير أمام عيني وأعلم أنكم ستدعومنني في أي مكان أتواجد فيه".

وأكمل: "شكرا لإدارة النادي الأهلي واللاعبين وكل العاملين في النادي من أكبر عامل لأصغر عامل على الفترة التي قضيتها، وشكرا لجماهير الأهلي العظيمة .. أحمد حمودي".

ولعب حمودي 38 مباراة مع الأهلي وسجل هدفين، كما ارتدى لاعب سموحة السابق قميص الزمالك، بالإضافة إلى خوضه فترة احترافية قصيرة مع بازل السويسري.