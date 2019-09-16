 حمودي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد انضمامه إلى بيراميدز - بوابة الشروق
الإثنين 16 سبتمبر 2019 11:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

حمودي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد انضمامه إلى بيراميدز

أحمد عبدالله
نشر فى : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 10:56 م | آخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 11:08 م

وجه أحمد حمودي، المنضم حديثا لبيراميدز رسالة إلى جماهير الأهلي بعد رحيله عن صفوفه، بعدما فسخ عقده مع القلعة الحمراء.

وأعلن بيراميدز، اليوم الاثنين، ضم حمودي في صفقة انتقال حر، بعدما بات لاعبًا حرًا عقب رحيله عن الأهلي.

ونشر حمودي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أريد أن أشكر جماهيري ولاعبي وإدارة النادي الأهلي، فمنذ اليوم الأول بالنادي حاولت بذل كل الجهد لإسعادة جماهير النادي ، في فترة من أهم وأجمل فترات حياتى واجهت فيها أيام سعيدة كثيرة وأيضا بعض الأيام الصعبة".

وأضاف: "اليوم أعلن بدء خطوة جديدة في مسيرتي الكروية فهي خطوة جديدة بالفعل لكن جماهير الأهلي ستظل في قلبي، فالجماهير دعمتني طوال فترة وجودي في النادي في الانتصار قبل الخسارة، وفي خطوتي الجديدة ستظل الجماهير أمام عيني وأعلم أنكم ستدعومنني في أي مكان أتواجد فيه".

وأكمل: "شكرا لإدارة النادي الأهلي واللاعبين وكل العاملين في النادي من أكبر عامل لأصغر عامل على الفترة التي قضيتها، وشكرا لجماهير الأهلي العظيمة ..  أحمد حمودي".

 ولعب حمودي 38 مباراة مع الأهلي وسجل هدفين، كما ارتدى لاعب سموحة السابق قميص الزمالك، بالإضافة إلى خوضه فترة احترافية قصيرة مع بازل السويسري.

View this post on Instagram

حابب اشكر جمهور و لاعبين و ادارة لنادي الأهلي ، من اول يوم ليا فى النادى حاولت اعمل كل جهدي عشان افرح جماهير النادي ، فترة من اهم و اجمل فترات حياتى كان فيها ايام حلوة كتير و ايام صعبة ، النهاردة بعلن لكم اني ببدء خطوة جديدة في مسيرتي الكروية ، خطوة جديدة صحيح لكن جماهير الأهلي هتفضل في قلبي الجماهير الي دعمتني طول فترة وجودي في النادي اللى كانو على المرة قبل الحلوة ،في خطوتي الجديدة هتفضل الجماهير دي قدام عيني و عارف انكم هتدعمونى فى اي مكان انا موجود فيه ، شكرا لإدارة النادي الأهلي و اللاعبين و كل العاملين في النادي الأهلي من أكبر عامل لأصغر عامل على الفترة دي ، شكرا لجماهير النادي الأهلي العظيمة أحمد حمودي .

A post shared by Ahmed Hamoudi (@hamoudi_official) on


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك