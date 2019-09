حمودي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد انضمامه إلى بيراميدز

View this post on Instagram

حابب اشكر جمهور و لاعبين و ادارة لنادي الأهلي ، من اول يوم ليا فى النادى حاولت اعمل كل جهدي عشان افرح جماهير النادي ، فترة من اهم و اجمل فترات حياتى كان فيها ايام حلوة كتير و ايام صعبة ، النهاردة بعلن لكم اني ببدء خطوة جديدة في مسيرتي الكروية ، خطوة جديدة صحيح لكن جماهير الأهلي هتفضل في قلبي الجماهير الي دعمتني طول فترة وجودي في النادي اللى كانو على المرة قبل الحلوة ،في خطوتي الجديدة هتفضل الجماهير دي قدام عيني و عارف انكم هتدعمونى فى اي مكان انا موجود فيه ، شكرا لإدارة النادي الأهلي و اللاعبين و كل العاملين في النادي الأهلي من أكبر عامل لأصغر عامل على الفترة دي ، شكرا لجماهير النادي الأهلي العظيمة أحمد حمودي .