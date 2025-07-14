مسئول روسي: استئناف إمدادات الصواريخ إلى كييف سيكون خطوة إلى الوراء

أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، اليوم الاثنين، أن استئناف تسليم الصواريخ إلى كييف سيكون خطوة إلى الوراء، لكنه لن يغير الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة بشكل جذري.

وقال سلوتسكي لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء: "فيما يتعلق بفكرة استئناف تسليم الصواريخ إلى المجلس العسكري في كييف، فهذه ستكون خطوة إلى الوراء، لكنها لن تغير الوضع على الجبهة جذريا. أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق على أي حال، إما من خلال المفاوضات أو في ساحة المعركة".

وأضاف سلوتسكي: "يحاول الرئيس دونالد ترامب الموازنة بين "حزب الحرب" الغربي والمعتدلين. ولهذا السبب يهدد بـ"قبضته" من وراء المحيط. ولكن إذا كان ترامب يريد حقا إحراز تقدم في التسوية الأوكرانية، فعليه أن يظهر "قبضته" لنظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لا أن يعد بفرض عقوبات ثانوية على روسيا".

وختم قائلا: "لقد أكدت قيادة بلادنا مرارا استعدادها لإنهاء الصراع، وجميع مقترحات موسكو مطروحة على طاولة المفاوضات. ننتظر من الجانب الأوكراني تنسيق موعد الجولة الثالثة من إسطنبول-2".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس ترامب، أنه توصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف، مشيرا إلى أن أوروبا ستتحمل جميع التكاليف.

وقال ترامب عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته: "نصنع أفضل المعدات وأفضل الصواريخ وأفضل كل شيء، الدول الأوروبية تعلم ذلك، لقد توصلنا اليوم إلى اتفاق سنرسل لهم بموجبه أسلحة وسيدفعون ثمنها".