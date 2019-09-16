«الشباب والرياضة» تنظم مسابقة لاكتشاف المواهب في الشعر بالشرقية

قال وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمحافظة الشرقية، إنه جار تنفيذ مسابقة لاكتشاف المواهب في الشعر وخاصة في شعر"الفصح – والعامية – والقصة القصيرة" للشباب من أبناء المحافظة، لافتا إلى أنه جاري إجراء تصفيات للمواهب بمختلف الإدارات بنطاق دائرة المحافظة لتصعيد الفائزين؛ وذلك للمشاركة في التصفيات النهائية بالمديرية والمقرر تنفيذها يوم الأربعاء القادم الموافق 18 سبتمبر 2019.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في بيان له اليوم الاثنين، علي أهمية دور مديرية الشباب والرياضة، ومساهمتها في إعداد الشباب بدنيا وفكريا وتنمية قدراتهم وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، من خلال تنفيذ المسابقات التي تساعد الشباب علي التفكير والابداع ورفع المستوى الفكري والثقافي لهم.

وأوضح المحافظ، أن الدولة تسعى جاهدة لإستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف الفئات العمرية وتوجيه طاقاتهم لصالح المجتمع والمشاركة في خطط التنمية المستدامة للبلاد، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ برامج وخطط تساعد على المشاركة الإيجابية للشباب بجميع الأصعدة ودمجهم وتمكينهم بمختلف المجالات.