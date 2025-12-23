فتح: إسرائيل ما زالت تعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

قال جمال سعيد عبيد، عضو القيادة العليا لحركة فتح، إن تركيز الصحافة العالمية في الوقت الراهن ينصبّ بصورة متزايدة على الواقع الإنساني والقصص الإنسانية المؤلمة في قطاع غزة، أكثر من تركيزه على الجوانب السياسية المرتبطة بالعلاقات بين حركة حماس وإسرائيل، أو القضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وأضاف «عبيد»، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن هذا التحول في التغطية الإعلامية يعود إلى إدراك الصحافة الدولية أن إسرائيل ما زالت تعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية في ظل غياب الثقة بإمكانية تنفيذ هذه المرحلة، نتيجة وضع العقبات أمام الجهود المبذولة لإنهاء الحرب بشكل كامل، واستحقاقات الانتقال السياسي المرتبطة بذلك.

وأشار إلى أن القضايا الإنسانية التي يتم تسليط الضوء عليها لا تمثل سوى جزء محدود من الحقيقة الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، مؤكدًا أن أكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني باتوا بلا مأوى، وأن ما يُعرف بالخيام لا يتجاوز كونه بقايا خيام وقطع قماش وشوادر لا تفي بمتطلبات مواجهة الظروف المناخية القاسية والمنخفضات الجوية خلال فصل الشتاء.

وأكد أن معاناة السكان تتفاقم بفعل عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، موضحًا أن المعبر الواقع بين قطاع غزة والجانب الإسرائيلي في منطقة كرم أبو سالم مغلق لليوم الخامس على التوالي، ولا تدخل عبره أي بضائع أو مساعدات إلى القطاع، باستثناء ما تقدمه جمهورية مصر العربية، مشيدًا بالدور المصري والجهود المبذولة لإمداد قطاع غزة بالحد الأدنى من مقومات الحياة في ظل غياب شبه كامل لشرايين الحياة الأساسية.