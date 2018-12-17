 عادل مصطفى يكشف حقيقة ترشيحه للعمل بالجهاز الفني للمنتخب - بوابة الشروق
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عادل مصطفى يكشف حقيقة ترشيحه للعمل بالجهاز الفني للمنتخب

شريف أبوحمد
نشر فى : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 2:21 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 2:21 ص

قال عادل مصطفى، المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أنه لم يتواصل معه أحد من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، من أجل الانضمام للجهاز الفني للمنتخب، وذلك خلال تصريحات لبرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد.

كما أكد مصطفى أن جميع وجهات النظر حول اختيار المدرب صحيحة، ولكن المعايير هي التي تختلف، مشيرا إلى أن هناك من يفضل المدرب صاحب الخبرات، وآخر يرى بأن العقلية هي الأنسب.

كما أشار إلى أن المفاصة يستعد بشكل جيد لانطلاقة الدوري الممتاز، وأنه متفائلا بالصفقات الجديدة التي أبرمها فريقه خلال الميركاتو الصيفي.

يذكر أن خلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن الجهاز الفني الذي سيتولى مهمة تدريب الفراعنة خلفا للمكسيكي المُقال خافيير أجيري.


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