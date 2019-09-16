تايوان تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع جزر سليمان

أعلن وزير خارجية تايوان جوزيف وو، الإثنين، أن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع جزر سليمان، لأن الجزيرة قررت تحويل الاعتراف إلى الصين.

وكان رئيس وزراء جزر سليمان ماناسي سوجافاري قد قرر خلال اجتماع وزاري اليوم إنهاء العلاقات التي استمرت 36 عاما مع تايوان، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية في تايوان.

وبعد صدور هذا القرار، يصبح عدد الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع تايوان 16 دولة، تشمل خمس دول جزر بالمحيط الهادي.

يشار إلى أن مبدأ "صين واحدة" الذي تتبناه بكين يتطلب من الدول الأخرى تجنب الاعتراف الدبلوماسي الرسمي بتايوان إذا أرادت إقامة علاقات كاملة مع الصين.

وقال وزير خارجية تايوان في مؤتمر صحفي، "ندين بشدة هذا القرار. سوف ننهي على الفور كافة مشاريع التعاون الثنائية القائمة".

وأضاف أن قرار حكومة جزر سليمان جاء مخالفا لإرادة شعبها، مثلما ظهر في استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريت هناك.

وأوضح أن تايوان سوف تبدأ في استدعاء كافة أفراد الطاقم الدبلوماسي والفرق الفنية.

وأشار وو إلى أنه على جزر سليمان، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 600 ألف نسمة، أن تكون حذرة من الوقوع في الشرك الصيني.

وأبلغ وزير الخارجية الرئيسة تساي انج وين بهذا التطور.

يشار إلى أنه منذ أن تولت حكومة مناهضة لبكين الحكم في تايوان عام 2016، تمكنت الصين من اجتذاب خمس دول من حلفاء تايوان وهم جامبيا وساو تومي وبرينسيب وبوركينا فاسو والسلفادور.