تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الاثنين من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.

وأشاد بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

من جهته، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ذكر على "تويتر" أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن الهجوم الأخير على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو، قائلًا "نعمل مع شركائنا للدفاع عن قواعد النظام العالمي التي تحاول إيران تقويضها.. نعمل مع شركائنا للتعامل مع هجوم أرامكو غير المسبوق".

وكتب أنه حضر اجتماعا في البيت الأبيض قبل قليل لتقييم الأوضاع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي صرح أمس أنه "مستعد للرد" على المسؤولين عن الهجمات.