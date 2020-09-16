قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الوزارة، منذ ثلاثة أعوام، بإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية على أرض مصر، مشيرًا إلى أن المشروع كبير واحتاج إلى قانون عالمي لتنفيذه.



وأضاف «عبدالغفار» خلال تصريحات لفضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن مصر أنشأت مجمع الجامعات الكندية، ومجمع الجامعات الألمانية ومجمع الجامعات الإنجليزية، لافتًا إلى أنها في الطريق لإنشاء مجمع الجامعات الإيطالية.



ولفت إلى أن الطالب يحصل على شهادة من الجامعة الأم، قائلًا إن صعوبة الأمر تكمن في أن المنهج، والاعتماد والجودة، وأعضاء هيئة التدريس، تأتي من الجامعة الأصلية.



وأوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة توفر سفر الطالب للحصول على الشهادة من الخارج، متابعًا: «الأمر أحدث فرقًا مع الأسر وفضلوا بقاء أولادهم في مصر بدلًا من الغربة».



وذكر أن هناك شراكة كاملة بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات، موضحًا أن الوزارتين تنفذان مشروعًا ضخمًا للبنية التحتية المعلوماتية للجامعات المصرية، بتكلفة تقترب من خمسة مليارات جنيه.



وتابع عبدالغفار، أن الوزارتين تتعاونان في مشروع بأرض مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى توفير أماكن داخل الجامعات المصرية بإنشاء المراكز التكنولوجية، معقبًا: «تعاون لنقل المعرفة والتكنولوجيا وعلوم البيانات والاتصالات».



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من المنشآت التعليمية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.





